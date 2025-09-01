VIDEO / Zamislite ovako Milanovića – predsjednik Finske sirenom predvodio navijanje

Eurobasket 2025 1. ruj 202520:55 0 komentara

U prvoj četvrtini utakmice četvrtog kola skupine B Eurobasketa Finska - Litva u Tampereu predsjednik domaće zemlje Alexander Stubb primio se navijanja. Stubb je u ruke uzeo sirenu na navijanje i na taj način podržao svoje sunarodnjake na parketu. Bilo bi zanimljivo vidjeti i hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića u takvom izdanju. Ili ne bi?

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Eurobasket 2025