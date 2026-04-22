VIDEO / Yamal realizirao penal pa završio na travnjaku i tražio zamjenu

Barcelona je u 33. kolu La Lige dočekala Celtu Vigu, a momčad Hansija Flicka tražila je pobjedu kojom bi ponovno pobjegla Realu na +9.
Mreže su mirovale prvih 40 minuta, a onda je na scenu stupio Lamine Yamal. Nadareni krilni napadač izborio je kazneni udarac pritom dobivši neugodan udarac od igrača Celte.
Sam je preuzeo odgovornost i realizirao jedanaesterac, no odmah potom srušio se na travnjak i zatražio zamjenu.
Umjesto njega u igru je ušao Roony Bardghji.
