VIDEO / WRC ima novog lidera, Velšanin slavio na švedskom snijegu

Velšanin Elfyn Evans (Toyota) pobijedio je u nedjelju na reliju u Švedskoj, drugoj od 14 etapa Svjetskog prvenstva (WRC).

Velšanin je tako osigurao svoju treću pobjedu na Reliju Švedska, jedinom događaju sezone održanom na snijegu, nakon pobjeda 2020. i 2025. godine.

Evans je na kraju završio ispred svog momčadskog kolege Japanca Takamota Katsute te Finca Samija Pajarija s 14,3 odnosno 46 sekundi boljim vremenom.

Nakon što je završio drugi u prvoj etapi krajem siječnja u Monte Carlu, Evans je sada, zahvaljujući ovoj pobjedi, preuzeo vodstvo u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva.

U odsutnosti aktualnog svjetskog prvaka Sébastiena Ogiera, koji je preskočio utrku kako bi proveo vrijeme s obitelji, peterostruki drugoplasirani osvojio je ključne bodove u borbi za svjetski naslov.

Sljedeća etapa WRC-a je reli po Keniji sredinom ožujka.

