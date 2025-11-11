VIDEO / Wembanyama ispisao povijest NBA protiv Bullsa

Podijeli :

Victor Wembanyama nastavljao briljirati, a San Antonio pobjeđivati. Spursi su došli do osme pobjede u deset utakmica, slavili su protiv Chicago Bullsa 121:117. Francuz je susret okončao sa 38 poena, 12 skokova i 5 asistencija na svom računu. Povijest je ispisao francuski centar postavši prvi igrač u povijesti NBA lige koji je na jednom susretu zabilježio najmanje 35 poena, 10 skokova, pet asistencija, pet blokada i pet pogođenih trica.

Milwaukee Bucksi bili su bolji od Dallas Mavericksa 116:114, a Giannis Antetokounmpo bio je prvo ime susreta ubacivši 30 poena, čemu je dodao 8 skokova i 6 asistencija.

NBA rezultati:

LA Clippers – Atlanta 102:105

Dallas – Milwaukee 114:116

Miami – Cleveland 140:138 (produžetak)

Phoenix – New Orleans 121:98

Utah – Minnesota 113:120

Chicago – San Antonio 117:121

Charlotte – LA Lakers 111:121

Detroit – Washington 137:135 (produžetak)

Orlando – Portland 115:112

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.