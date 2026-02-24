VIDEO / Wembanyama imao čak šest blokada u devetoj uzastopnoj pobjedi Spursa

Podijeli :

Victor Wembanyama postigao je 21 poen uz 17 skokova i šest blokada, a San Antonio Spursi su u noći na utorak slavili protiv Detroit Pistonsa rezultatom 114:103. Spursi su tako protiv momčadi s najboljim omjerom na Istoku stigli do devete uzastopne pobjede. U poretku Zapadne konferencije ispred njih je samo aktualni prvak, Oklahoma City Thunder.

Francuski centar visok 224 centimetra već je u debitantskoj NBA sezoni pokazao koliko je dominantan u obrani reketa. Kao rookie 2023./24. prosječno je imao 3,6 blokada po susretu, sljedeće sezone taj je učinak podigao na 3,8, dok ove godine bilježi 2,8 blokiranih šuteva po utakmici.

Zanimljivo, Pistonsi su prije početka ove sezone bili jedina NBA momčad protiv koje Wembanyama nije upisao nijednu blokadu. U ovom susretu to je itekako nadoknadio, zaustavivši čak šest protivničkih pokušaja.

Najefikasniji u redovima Spursa bio je Devin Vassell s 28 koševa. S druge strane, prva zvijezda Detroita Cade Cunningham imao je lošu šutersku večer. Promašio je 21 od 26 šuteva iz igre te utakmicu završio s 16 poena i 10 asistencija.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.