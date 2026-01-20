VIDEO / Warriorsi pobijedili Miami, ali teško im se ozlijedila jedna od najvećih zvijezdi

Podijeli :

Golden State Warriorsi su u noći s ponedjeljka na utorak ugostili Miami Heat. Kalifornijska momčad je ekipu s Floride porazila s visokih 135:112, ali ta pobjeda nije došla "besplatno".

Naime, početkom treće četvrtine je Jimmy Butler, druga najveća zvijezda Golden State Warriorsa, ostao ležati na parketu te se držao za koljeno.

Iako se Butler šalio dok je izlazio s terena kako kaže Steve Kerr, ne bi se u Warriorsima čudili kad bi magnetska rezonanca pokazala da je u pitanju puknuće prednjih križnih ligamenata.

Warriorsi su pobjedom došli na omjer 25-19 te trenutačno drže osmo mjesto Zapadne konferencije. Trenutačno ih to vodi u play-in, a bez “Playoff Jimmyja” teško će Golden State do dobrog rezultata u doigravanju.

