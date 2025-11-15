VIDEO / Wales teškom mukom svladao Lihtenštajn i napravio pritisak na Makedoniju

Podijeli :

U pretposljednjem kolu skupine J Wales je tražio već upisane bodove protiv Lihtenštajna. Otočna država trebala je lakoćom svladati omalenu državu, ali do pobjede su došli znatno teže od očekivanog. U prvom poluvremenu poništen im je pogodak, a domaćin se uspješno branio sve do 62. minute kada je Jordan James, veznjak Leicester Cityja, matirao Benjamina Buchela. Bio je to jedini gol na utakmici i Wales je upisao pobjedu 1:0. To znači da će u posljednjem kolu trebati pobjedu protiv Sjeverne Makedonije. U slučaju remija u play-off za Svjetsko prvenstvo ići će Makedonija na temelju plasmana u skupini, no Wales će tamo igrati zbog uspjeha u Ligi nacija.

