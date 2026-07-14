VIDEO / Vušković seli u Brighton: Prisjetite se kako je hrvatski dragulj pokorio Bundesligu

Luka je imao fantastičan početak karijere i pomno smo ga pratili. Prošle sezone dokazao je da može igrati na vrlo visokoj razini, a mi mu želimo pomoći da u našem okruženju napravi novi iskorak. Bilo je mnogo pompe oko njegova dolaska, no on je još uvijek mlad dečko kojem će trebati vremena da se prilagodi zahtjevima igranja za Brighton i Premier ligu. Ipak, uvjereni smo da će se s time uspješno nositi”, izjavio je trener Brightona Fabian Hürzeler.

Podsjetimo, Vušković je u London stigao 2023. godine iz Hajduka za rekordnih 11 milijuna eura, ali nikada nije nastupio za seniorsku momčad Spursa. Posljednje tri godine proveo je na posudbama, a prošle sezone posebno je briljirao u dresu Hamburga, gdje je izabran među najbolje mlade stopere Bundeslige.