VIDEO / Vratar Sudana srušio se sam od sebe, liječnici ga nakon ukazane pomoći vratili u igru

Vratar reprezentacije Sudana Monged Elneel dobro je zabrinuo navijače tijekom utakmice Afričkog kupa nacija protiv Ekvatorijalne Gvineje. Netom nakon prolaska prve trećine utakmice, Elneel je neobjašnjivo izgubio tlo pod nogama i pao na travnjak. Možda je samo za trenutak bio ošamućen ili je izgubio svijest, u svakom slučaju nije izgledalo lijepo. Ukazivala mu se pomoć nekoliko minuta i činilo se kako će sigurno napustiti igru, no na kraju su liječnici procijenili da je spreman nastaviti susret. Koliko je to bila pametna odluka, tek će se vidjeti.

