VIDEO / Vlašić: Modrić kao da je preokrenuo vrijeme

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Nikola Vlašić na iznenađenje mnogih našao se u početnoj postavi Hrvatske - i u potpunosti opravdao povjerenje izbornika.

Upravo je Vlašić bio strijelac pobjedničkog pogotka kojim je Hrvatska s 2:1 svladala Ganu. Pogodak je postigao u 83. minuti susreta. Hrvatsku je u vodstvo doveo Petar Sučić u 31. minuti, a u 73. je poravnao Luckassen.

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Kada je riječ o igračima koji su ostavili najsnažniji dojam u ovoj pobjedi, nemoguće je ne spomenuti Luku Modrića koji je u 41. godini odigrao na razini na kojoj smo ga godinama navikli gledati.

“Luka je danas bio nevjerojatan, kunem se da se čini kao da je preokrenuo vrijeme i da je 10 godina mlađi. Bila mu je ovo jedna od najboljih izvedbi u hrvatskom dresu”, rekao je Nikola Vlašić.

Kratko se osvrnuo i na svoj gol, vrijedan tri boda i drugog mjesta u skupini koje je Hrvatskoj u šesnaestini finala donijeli sraz s Portugalom.

“Što se tiče gola, mislim da sam trebao blokirati, ali lopta je došla do mene pa sam pucao glavom. Dakle, nije bila neka akcija, ali je ispalo ovako. Hvala Bogu, gol je ušao i pobijedili smo.”