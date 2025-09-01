VIDEO / Visoku pobjedu Srbije zasjenila ozljeda Micića

Podijeli :

Reprezentacija Srbije lakoćom je ostvarila i četvrtu pobjedu u isto toliko utakmica skupine A Eurobasketa u Rigi, protiv Češke 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17). Radost u redovima momčadi Svetislava Pešića poremetila je ozljeda Vasilija Micića u posljednjoj četvrtini nakon dobivenog udarca od češkog igrača koji je bio u prodoru. Micića je s bolnom grimasom napustio parket i više se nije vraćao u igru. Podsjetimo, Srbija je već dovoljno oslabljena budući da se Bogdan Bogdanović ozlijedio i za njega je turnir završen.

Srbija je u susretu 4. kola A skupine porazila Češku sa 82-60. Aleksa Avramović s 14 i Filip Petrušev s 13 koševa predvodili su pobjednički sastav. Nikola Jokić je dodao deset koševa i šest skokova. Kod Čeha Jaromir Bohačik je zabio 12 koševa.

Nakon utakmice Micić je za RTS o ozljedi rekao:

“Dobro je, trebalo bi sve biti u redu.”

Pobjednički niz je nastavila i Turska koja je s 20 razlike prazila Estoniju (84-64). Alperen Sengun je predvodio Turke sa 21 košem i osam skokova, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Kristian Kullamae sa 16 koševa.

Latvija je pobijedila Portugal sa 78-62. Najefikasniji kod reprezentacije Latvije bio je Kristaps Porzingis s 21 košem i devet skokova. Kod Portugala najefikasniji je bio Rafael Lisboa sa 17 poena.

Na vrhu ljestvice su Turska i Srbija sa po četiri pobjede, Latvija je na skoru 2-2, Estonija i Portugal imaju po jednu pobjedu i tri poraza, a na začelju je Češka sa četiri poraza.

Litva je pobijedila Finsku s 81-78. U pobjedničkim redovima najefikasniji su bili Rokas Jokubaitis sa 16 koševa i devet asistencija, te Marek Blažević s 14 koševa i osam skokova. Na drugoj strani Lauri Markkanen i Mikael Jantunen su zabili po 19 koševa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.