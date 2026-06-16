VIDEO / Viralna scena iz Dublina: Galeb usred meča ‘opljačkao’ Bernarda Tomića, a onda je uslijedio još veći kaos

Nesvakidašnja scena obilježila je dvoboj prvog kola ATP Challenger turnira u Dublinu između australskog tenisača Bernarda Tomića i domaćeg predstavnika Conora Gannona. Tijekom tie-breaka prvog seta jedan je galeb sletio uz teren i iz Tomićeve torbe ukrao – bananu.
Ptica je s plijenom odletjela svega nekoliko metara prije nego što ju je napao drugi galeb, zbog čega je ispustila bananu i ostala bez svog neočekivanog obroka. Publika je cijelu situaciju popratila smijehom, dok su igrači morali nakratko pričekati nastavak igre.
Iako je Tomić, trenutačno 192. tenisač svijeta, osvojio prvi set nakon tie-breaka, nije uspio dovršiti posao. Domaći predstavnik Gannon, koji se nalazi tek na 1089. mjestu ATP ljestvice, priredio je veliko iznenađenje i slavio rezultatom 6:7 (4), 6:4, 7:6 (1) nakon dva sata i 56 minuta igre.
Tako će se dvoboj u Dublinu pamtiti ne samo po velikom preokretu irskog tenisača, nego i po galebu koji je na nekoliko trenutaka postao glavna zvijezda turnira.
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