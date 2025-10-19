VIDEO / Vinicius izborio dvojbeni crveni karton pa Mbappe zabio 11. utakmicu u nizu

Podijeli :

Real se dugo mučio protiv Getafea, a onda je Vinicius Junior u 77. minuti izborio dvojbeni crveni karton da bi tri minute kasnije Kylian Mbappe zabio za važno vodstvo. Crveni karton dobio je Allan Nyom koji je u igru ušao u 76. minuti. Tako je odigrao oko minute prije nego li ga je sudac isključio zbog opasnog nasrtaja na Viniciusa.

Mbappe je ovim pogotkom nastavio sjajnu formu. Zabio je nevjerojatnu 11. utakmicu u nizu. Posljednji put kad Francuz nije bio strijelac bilo je u susretu Real Madrida i Mallorce u kolovozu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.