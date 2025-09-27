VIDEO / Villarreal drži korak s liderima, Bilbao produbio krizu

Podijeli :

Negativan ligaški niz nogometaša Athletica je nastavljen ove subote, u sedmom kolu španjolske La Lige Villarreal je na svom terenu pobijedio baskijsku momčad 1-0. Domaćin je bio bolji tijekom utakmice, a to je naplatio kasnim pogotkom. Suparničku je mrežu za tri boda zatresao Moleiro u 77. minuti kada je efektno potegnuo s desetak metara i razveselio domaće navijače. Villarreal se privremeno bodovno izjednačio s drugom Barcelonom i te dvije momčadi imaju dva boda manje od vodećeg Reala. Barcelona ima i utakmicu manje. Athletic je upisao već treći ligaški poraz u sezoni.