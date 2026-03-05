VIDEO / Je li ovo trenutak u kojem je Manchester City ostao bez naslova u Premier ligi?

Podijeli :

U srijedu navečer Manchester City je na Etihadu ugostio Nottingham Forest koji se bori za ostanak u Premier ligi. Dva puta su Građani poveli golovima Antoinea Semenyja i Rodrija da bi Forest uzvratio preko Morgana Gibbs-Whitea te Elliota Andersona. Tako se u posljednje minute ušlo s rezultatom 2:2, a nešto nakon isteka minimalne sučeve nadoknade City je imao nevjerojatnu priliku za pobjedu. Jeremy Doku uposlio je Bernarda Silvu koji nije uspio uputiti udarac, ali lopta je svejedno došla do Savinha koji je imao svladanog vratara na podu te je uputio udarac prema golu. Međutim, na crti se sjajno snašao Murillo i Forest je izvukao bod te je pomogao sebi u borbi za ostanak, ali i Arsenalu u utrci za naslov. Topnici sada imaju sedam bodova viška osam utakmica prije kola dok je pred Građanima devet utakmica prije završetka sezone.

