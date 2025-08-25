VIDEO / Veznjak Liverpoola zabio golčinu za vodstvo protiv Newcastlea

Podijeli :

U posljednjem susretu 2. kola Premier lige sastali su se Newcastle i Liverpool. Prvi dio prvog poluvremena protekao je bez većih uzbuđenja, ali je potom utakmica dobila pravi derbi-ritam. Domaćin je najprije propustio dvije odlične prilike, a kazna je stigla ubrzo – Liverpool je poveo iz svoje prve prave šanse. U 35. minuti Ryan Gravenberch je dobio prostor i pucao s dvadesetak metara kroz noge Fabiana Schära. Nick Pope je samo pogledom ispratio loptu koja se od stative odbila u mrežu za 0:1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.