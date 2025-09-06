VIDEO / Verstappen šokirao McLarene u Monzi i osvojio ‘pole position’, Norris ispred Piastrija

Podijeli :

Napete kvalifikacije gledali smo na Velikoj nagradi Italije. U Monzi su najbrži vozači svijeta jurili kako bi se postavili u što bolju poziciju za nedjeljni start. Favoriti su bili McLareni, ali u priču se umiješao aktualni prvak Formule 1 Max Verstappen. Nizozemac je odradio sjajne kvalifikacije te je manje od desetinke prednosti preuzeo "pole" ispred Landa Norrisa. U drugom startnom redu će biti Oscar Piastri, a kraj njega će stajati i Charles Leclerc.

U prvoj rundi kvalifikacija (Q1) ispali su Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Lance Stroll i Isack Hadjar. Posebno će za tim ispadanjem žaliti mladi Hadjar jer je on oduševio na VN Nizozemske gdje je završio na postolju nakon odustajanja Landa Norrisa.

U Q2 su svoje kvalifikacije završili Esteban Ocon, Alex Albon, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz te Oliver Bearman. Blizu ispadanja bio je McLarenov vozač Norris, ali se trenutno drugi u poretku izvukao dobrim sektorom na kraju druge runde kvalifikacija.

Posljednja runda bila je zanimljiva. Nekoliko vozača borilo se za prvo mjesto, a na kraju je najbrži bio Max Verstappen. Prvi iza njega bio je Norris dok je na trećem mjestu odsjeo trenutno vodeći u ukupnom poretku Oscar Piastri. Četvrti je bio Charles Leclerc, peti Lewis Hamilton, šesti George Russell, sedmi Andrea Kimi Antonelli, osmi Gabriel Bortoleto, deveti Fernando Alonso dok je posljednji u Q3 bio Yuki Tsunoda.

