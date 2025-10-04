VIDEO / Veliki problemi za Arsenal: Njihov kapetan zbog ozljede koljena napustio igru

Podijeli :

Arsenal u sedmom kolu Premier lige na Emiratesu dočekuje West Ham. Prilika je to za Topnike da skoče na prvo mjesto lige, ali sredinom prvog poluvremena zadobili su veliki problem. U 22. minuti Martin Odegaard sjeo je na travnjak i uhvatio se za koljeno nakon duela s gostujućim igračem. Nastavio je neko vrijeme Norvežanin s igrom, ali na kraju je ipak izašao iz igre i tako zabrinuo navijače.

