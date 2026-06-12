VIDEO / Vekić pobijedila nekadašnju najbolju tenisačicu svijeta i izborila polufinale Londona

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Donna Vekić je u petak na WTA 500 turniru u Londonu imala dvostruki program. Prvo je u ranijem terminu s 2-0 u setovima bila bolje Marie Bouzkova da bi kasnije tijekom dana igrala protiv još jedne Čehinje Karoline Pliškove. Bio je to njihov 12. susret na WTA Touru, a do svoje pete pobjede i treće uzastopne je s 2-1 u setovima stigla Vekić.

U prvom setu Vekić je protiv dvostruke Grand Slam finalistice i bivšeg broja 1 zaigrala dobro. Povela je s 3:0, 4:1, potom i 5:2 da bi tada ipak odškrinula vrata povratku Čehinje. Pliškova je smanjila na 5:4, ali je tada Vekić na returnu okrenula 40:15 i iskoristila svoju treću set-loptu za 6:4.

Drugi set donio je malo drugačiju situaciju. Pliškova je prva stigla do breaka, a prednost je uspjela čuvati tek do 2:1 kada Vekić radi break za povratak. Ipak, Osječanka tada igra loš gem i ponovno Čehinja stiže do prednosti koju ovaj put čuva do 5:4 i servisa za set. Vekić u tom trenutku stiže do tri vezane break prilike, ali ne koristi nijednu i Pliškova preokreće gem u svoju korist i osvaja set sa 6:4 i odvodi meč u set odluke.

Tamo već u drugom gemu Vekić stiže do breaka kojim se primaknula pobjedi i plasmanu u polufinale Londona. Sigurna je do kraja meča bila Vekić na svom servisu te je sa 6:4, 4:6, 6:3 stigla do pobjede i plasmana u polufinale jakog travnatog turnira u glavnom gradu Engleske.

Osim plasmana u polufinale, Vekić je ovim slavljem ponovno osigurala status najbolje hrvatske tenisačice. Na ljestvici uživo Vekić se nalazi na 48. mjestu. Za prolazak u finale i novi skok na WTA ljestvici igrat će protiv pobjednice meča između Elene Rybakine i Katie Boulter.

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