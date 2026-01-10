VIDEO / Valencia se spasila od poraza na Mestalli, ali ostala u zoni ispadanja

Podijeli :

Pobjednika nije bilo u posljednjem subotnjem ogledu 19. kola španjolske La Lige, nogometaši Valencije i Elchea su odigrali 1-1 na Mestalli.

Dugo su mreže mirovale, a potom su u 75. minuti gosti poveli golom Diangane. Vrlo blizu je Elche bio premijerne gostujuće ligaške pobjede ove sezone, ali ipak će morati još čekati.

U završnici je dosuđen jedanaesterac za domaćina, a Pepelu je pogodio u kut za konačnih 1-1.

Elche je ostao deveti na ljestvici, a Valencia je i dalje 18., u opasnoj zoni ispadanja.