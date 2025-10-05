VIDEO / Uvjerljiv trijumf HSV-a u Bundesligi, Vušković jedan od najboljih pojedinaca na terenu

Podijeli :

Lobecax xHenningxRohlfs via Guliver

Nogometaši HSV-a su u Hamburgu pobijedili Mainz s čak 4-0, u šestom kolu njemačke Bundeslige.

Strijelci su za Hamburg bili su Belgijanac Albert Sambi Lokonga u šestoj, Francuz Ryan Philippe u 10. i 61. minuti te te još jedan Francuz Jean-Luc Dompe u 52. minuti.

Luka Vušković je igrao cijelu utakmicu za domaće i bio je jedan od najboljih pojedinaca na terenu.

Hamburg je osmi s osam bodova, a Mainz je na 16. mjestu s četiri boda.