VIDEO / Urnebesan trenutak u Premier ligi: Pogledajte potez kojim je igrač Newcastlea nasmijao cijeli stadion

Nogomet 2. svi 202620:34 0 komentara

U 35. kolu Premier League Newcastle je na domaćem terenu svladao Brighton 3:1, a utakmicu je obilježio i urnebesan trenutak iz 25. minute.

Domaći igrač Jacob Murphy našao se u duelu uz aut-liniju, a pri izlasku iz igre zapeo je nogom za kapicu koja služi kao pomagalo za zagrijavanje pričuvnih igrača.

U idućem trenutku igrač Newcastlea ušao je na teren s kapicom na nozi, a zatim ju je, na opće iznenađenje svih prisutnih, stavio na glavu.

Situacija je izazvala erupciju smijeha na tribinama, a snimka je ubrzo postala hit na društvenim mrežama.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet