VIDEO / Ukrajina srušila Island i izborila play-off! Francuska rutinski do pobjede u Azerbajdžanu

Francuska je s 3:1 u Bakuu svladala Azerbajdžan, a već ranije osigurala je nastup na Svjetskom prvenstvu.

Sve najvažnije dogodilo se u prvom dijelu. Domaćin je poveo u četvrtoj minuti golom Renata Dadašova, izjednačio je Jean-Philippe Mateta u 17. minuti, Maghnes Akliouche je u 30. okrenuo rezultat, da bi u sudačkoj nadoknadi Shakhrudin Magomedaliev zatresao vlastitu mrežu za konačnih 3-1.

U drugom susretu Ukrajina je u Varšavi pobijedila Island s 2-0 osvojivši drugo mjesto koje vodi u dodatne kvalifikacije.

Islanđanima je igrao i bod. Dobro su se držali do same završnice, no Ukrajinci su golovima Oleksandra Zubkova (83) i Oleksija Gutsuljaka (90+3) stigli do ključne pobjede.