VIDEO / U Rusiji je Rakitića namjerno udario bez lopte, a sada je novim krvničkim startom pogurao Porto prema tituli

Benfica je na gostovanju kod Famalicãa odigrala samo 2:2 pa se čini da će momčad Joséa Mourinha sezonu završiti bez poraza u prvenstvu, ali i bez naslova. Do kraja su ostala dva kola, Benfica nema nijedan poraz, ali ima čak deset remija.

Gosti su vodili 0:2 do 67. minute. Već u 9. minuti zatresla se mreža domaćina, no pogodak Benfice koji je postigao Franjo Ivanović poništen je zbog zaleđa. Upravo je hrvatski napadač kasnije izborio kazneni udarac iz kojeg je Schjelderup u 12. minuti zabio za vodstvo, a u 19. minuti Ríos je povisio na 0:2.

No u 55. minuti Nicolás Otamendi dobio je izravan crveni karton i utakmica se potpuno preokrenula. Iskusni branič poznat je po vrlo gruboj igri, a pamtimo i njegov start bez lopte na Ivanu Rakitiću u porazu Argentine 3:0 od Hrvatske u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Amorim je u 67. minuti smanjio na 1:2, a u 78. minuti uslijedio je šok za Mourinha – Aboubakar je zabio za 2:2.

Famalicão je u dugoj, 15-minutnoj nadoknadi mogao i do pobjede, ali je Rodrigo Pinheiro pogodio vratnicu.