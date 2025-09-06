VIDEO / Tužan dan za Latvijce: Nakon Srba, kobna je bila i Litva

Eurobasket 2025 6. ruj 2025
AP Photo/Sergei Grits via Guliver

Litva je u baltičkom derbiju osmine finala Europskog prvenstva pobijedila domaćina završnice Latviju sa 88:79.

Lakše nego što se očekivalo, pogotovo ako se zna da igraju bez ozlijeđenog Rokasa Jokubaitisa, Litavci su prošli dalje i sada čekaju boljeg iz dvoboja Grčka – Izrael.

USKORO OPŠIRNIJE…

