VIDEO / Tursko čudo od djeteta na rubu suza, zbog ozljede morao napustiti igru

Sjajni mladi turski nogometaš Can Uzun, igrač Eintrachta iz Frankfurta, zbog ozljede je bio prisiljen napustiti igru već u prvom poluvremenu gostovanja kod Heidenheima. Devetnaestogodišnjak procijenjen na 45 milijuna eura po Transfermarktu ozlijedio se prilikom jednog duela sredinom prvog poluvremena i nije mogao nastaviti igru. Zamijenio ga je legendarni Mario Götze...

