VIDEO / Turska osvojila Ligu nacija i zaradila milijunski iznos

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Odbojkašice Turske osvojile su Ligu nacija nakon što su u spektakularnom finalu u Macauu svladale Brazil s 3:1, po setovima 23:25, 25:23, 26:24 i 25:21.

Turkinje su drugi put u povijesti, a prvi put nakon tri godine, postale pobjednice najkomercijalnijeg natjecanja Međunarodne odbojkaške federacije (FIVB), za što su zaradile i milijun dolara.

Finalna utakmica u dvorani East Asian Games Dome, odigrana pred 4.000 gledatelja, ponudila je pregršt uzbuđenja. Brazil je osvojio prvi set, no Turska je, predvođena sjajnom Melissom Vargas i uz odličnu igru ostatka momčadi, napravila veliki preokret o kojem će se još dugo govoriti.

Teško je izdvojiti jedan detalj koji je odlučio pobjednika, ali Turska je u završnicama posljednja tri seta bila bolja za nijansu. Posebno je impresivan podatak da su Turkinje tijekom četiri iznimno izjednačena seta napravile samo 12 neprisiljenih pogrešaka.

Melissa Vargas bila je nezaustavljiva kada je bilo najpotrebnije te je susret završila s čak 33 osvojena poena. Veliku pomoć pružile su joj Hande Baladın s 19, odnosno İlkin Aydın s 15 poena.

U početnoj postavi još su bile Elif Şahin (5 poena), Sinead Jack-Kısal (7), Zehra Güneş (3) te izvrsna libero Gizem Örge.

Brazilkama se nastavilo prokletstvo Lige nacija jer su u Macauu izgubile svoje peto finale i još uvijek čekaju prvi naslov u ovom natjecanju. Kao utjehu, osvojile su nagradu od 500 tisuća dolara.

U redovima Brazila Ana Cristina osvojila je 25 poena, Rosamaria je dodala 19, a Júlia Bergmann 15.