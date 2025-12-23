VIDEO / Tunis rutinski protiv Ugande, dva gola zabio suigrač vratara Vatrenih

Podijeli :

Nogometne reprezentacije Tunisa i Nigerije pobjedama su otvorile nastup u skupini C afričkog Kupa nacija koji se održava u Maroku.

Tunis je u Rabatu pobijedio Ugandu s 3-1, dok je Nigerija u Fezu porazila Tanzaniju s 2-1.

Tunis, koji je jedini afrički naslov osvojio 2004. godine je poveo u 10. minuti golom veznjaka Eintrachta Ellyesa Skhirija (10), a iduća dva gola zabio je suigrač Dominika Kotarskog iz Kopenhagena Mohamed Achouri (40, 64). U posljednjim trenucima susreta Denis Omedi je smanjio.

VIDEO / Jakirovićev stoper i zvijezda Atalante odveli Nigeriju do pobjede u prvom kolu VIDEO / Pogledajte kako je bivši HNL-ovac pogodio u uvjerljivoj pobjedi Senegala

U ranije odigranom dvoboju Nigerija, koja je tri puta slavila na kontinentalnom prvenstvu, je pobijedila sa 2-1.

Nigerija je povela u 36. minuti golom braniča Hull Cityja Semija Ajayija, Tanzanija je izjednačila u 50. minuti preko Charlesa M’Mombwe, no samo dvije minute kasnije napadač Atalante Ademola Lookman je vratio Nigeriju u prednost.

Tanzanija je najbliže izjednačenju bila u 88. minuti, no Ibrahim Hamad je iz blizine prebacio gol.

U drugom kolu, 27. prosinca igrat će Uganda i Tanzanija, te Nigerija i Tunis.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.