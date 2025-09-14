VIDEO / Trener Augsburga otkrio da mu je 18 tisuća Hrvata poslalo ovu snimku Jakićeve majstorije!

Augsburg danas u 15:30 gostuje kod St. Paulija u 3. kolu Bundeslige (SK2), a trener Sandro Wagner je uoči utakmice komentirao na formu Kristijana Jakića.

Hrvatski reprezentativac je protiv Bayerna je zabio i asistirao, a zatim postigao majstorski pogodak za Hrvatsku u pobjedi protiv Crne Gore 4:0.

“Snimku Jakićevog pogotka poslalo mi je 18 tisuća Hrvata, nisam ni znao da imam toliko prijatelja iz Hrvatske”, poručio je Wagner pa nastavio:

“Pitao sam Jakića hoće li i u klubu igrati desnog beka, rekao mi je: Ni slučajno! Kako bilo, zajednički nam je cilj da Jakić igra iznad svoga limita kako bi bio što bliže prvoj postavi reprezentacije.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

