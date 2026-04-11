VIDEO / Treba li se Dalić zabrinuti? Sučić sjajno zabio pa izašao zbog ozljede

U 31. kolu španjolske La Lige Real Sociedad i Alaves su odigrali 3:3, gol za domaće je zabio Luka Sučić, a autogol Duje Ćaleta Car.

Već u 3. minuti Ćaleta-Car je postigao autogol, a Baski su izjednačili sjajnim golom Sučića u 14. minuti udarcem iz daljine.

VIDEO / ‘Show’ Hrvata u Španjolskoj: Ćaleta-Car zabio autogol, a onda je uslijedila golčina Sučića u ludom remiju

Antonio Sivera (27, autogol) i Islanđanin Orri Steinn Óskarsson (60) bili su strijelci za Sociedad, a Bjelokošćanin Ibrahim Diabaté (24) i Argentinac Lucas Boyé u sedmoj minuti sudačke nadoknade za Alaves. U trećoj minuti sudačke nadoknade crveni karton za Alaves dobio je Sergio Gomez.

Sučić je zbog ozljede napustio igru u 86. minuti. Hrvatski veznjak prethodno je u jednoj akciji oduzeo loptu suparničkom igraču, a nakon toga je legao na travnjak i tražio zamjenu. Ćaleta-Car odigrao je cijeli susret.

Sociedad je sedmi, a Alaves 15.

