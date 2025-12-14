VIDEO / Tottenham nastradao na gostovanju kod Nottinghama

Podijeli :

U 16. kolu engleske Premier lige Nottingham Forest je ugostio Tottenham. Očekivala se izjednačena utakmica, ali je Nottingham, nekadašnji osvajač Lige prvaka, lako došao do pobjede. U 28. minuti je Callum Hudson-Odoi zabio za 1:0 da bi isti igrač zabio u 50. za 2:0. Konačnih 3:0 postavio je Ibrahim Sangare u 79. minuti. Tottenham je tako upisao prvi poraz nakon tri utakmice dok je Nottinghamu nakon pobjede nad Utrechtom došao do drugog uzastopnog slavlja. Nakon ovog rezultata Spursi su 11. dok je Forest sada na 16. mjestu. Podsjećamo, član Tottenhama je i hrvatski reprezentativac Luka Vušković, no on svoje iskustvo stječe u njemačkoj Bundesligi igrajući za HSV.

