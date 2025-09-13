VIDEO / Tottenham lako svladao West Ham u gradskom derbiju

Tottenham Hotspur je u nedjelju navečer pobijedio West Ham 3:0 u londonskom derbiju, u četvrtom kolu Premierlige.
Tottenham je poveo u 47. minuti golom Pape Matara Sarra, a Lucas Bergvall je udvostručio vodstvo u 57. minuti. Mickey van de Ven postigao je posljednji gol u 64. minuti.
West Ham je od 54. minute igrao s deset igrača nakon što je Tomas Souček isključen zbog prekršaja.
Tottenham je drugi na tablici s devet bodova, dok je West Ham na 18. mjestu s tri boda.
