VIDEO / Tim Čilić osvojio Gem Set Hrvatska: Lovren i Sinković donijeli pobjedu zlatnim poenom

Četvrto izdanje turnira, održano u sklopu Karlovačkih ljetnih dana, ponudilo je sjajnu atmosferu i neizvjesne dvoboje, a titula je pripala Timu Čilić. Za pobjedničku momčad nastupili su Marin Čilić, Valent Sinković, Karlo Matković, Zrinka Ljutić i Dejan Lovren.

U uzbudljivom finalu Timm Čilić slavio je protiv Tima Gojo, za koji su igrali Borna Gojo, Mateo Maraš, Doris Bačić i Jerko Leko. Pobjednik je odlučen tek u završnici, a ključni trenutak donio je zlatni poen u kojem su Dejan Lovren i Valent Sinković bili bolji od Jerka Leke i Matea Maraša.

Osim sportskog spektakla, turnir je imao i snažnu humanitarnu poruku jer je kroz obnovu i revitalizaciju sportskog prostora ostavio trajnu vrijednost lokalnoj zajednici i građanima Karlovca.