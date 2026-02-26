VIDEO / ‘Ti se šališ!’ Jokić oduševio nevjerojatnim košem sa zvukom sirene

Podijeli :

Denver Nuggetsi su u noći sa srijede na četvrtak porazili košarkaše Boston Celticsa sa 103:84, a ključnu ulogu u pobjedi ponovno je imao Nikola Jokić koji je upisao 30 poena, uhvatio 12 skokova te podijelio šest asistencija. No, ono što je sve oduševilo su njegovi prvi poeni na susretu.

Jokić je tada na kraju Denverovog napada imao loptu u samom kutu, a tada se, zbog manjka opcija, okrenuo na peti te je izbacio loptu i bacio je kao u igri “kamena s ramena”. Oduševilo je to sve pratitelje NBA lige koji nisu mogli vjerovati da je to pogodio.

NBA liga je na svom profilu napisala “ti se šališ”, a mnogi su se pitali odakle je izvukao ovaj potez.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.