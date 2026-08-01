VIDEO / Thun nakon Dinama doživio potop u prvenstvu, opet su ga “napunili” Young Boysi!

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Možda još pod dojmom utakmice u Maksimiru u kojoj su protiv ispustili siguran prolaz u treće pretkolo Lige prvaka protiv Dinama, nogometaši Thuna doživjeli su bolan poraz kod kuće u prvenstvu Švicarske. U drugom kolu poraženi su od Young Boysa čak 6:0. Već nakon nešto više od pola sata bilo je 3:0 (Monteiro, Blum, Fernandes) za goste, a u drugom su dijelu zabijali još Essende, Imeri i opet Essende. Podsjetimo, prije samo dva i pol mjeseca Thun je također na svom travnjaku od Young Boysa izgubio 8:3!

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