VIDEO / Tenzije u Orlandu, zaiskrilo između Vuškovića i Kolumbijca

Međunarodni nogomet 27. ožu 202611:30 0 komentara

Luka Vušković zabio je izjednačujući pogodak u pobjedi Hrvatske nad Kolumbijom (2:1), a u završnici susreta imao je žestok duel s jednim kolumbijskim igračem, U prijenosu se moglo vidjeti kako hrvatski branič prvo ulazi u verbalni sukob sa suparnikom, zatim ga odguruje od sebe, a potom se na snimci nazire i trenutak u kojem ga isti kolumbijski igrač udara s leđa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

