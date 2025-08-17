VIDEO / Talijanu se na Velikoj nagradi Austrije zapalio motor

Podijeli :

Marc Marquez upisao je šestu uzastopnu pobjedu na Velikim nagradama Moto GP-a, ali to nije bila najveća priča utrke. Naime, u 21. krugu je sa staze izletio Fabio Di Giannantonio kojemu je otkazao motor, a čim se maknuo sa staze motocikl je počeo i goriti. Srećom, vatrogasci prisutni na stazi brzo su reagirali te veće štete nije bilo.