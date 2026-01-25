VIDEO / Tabaković prokockao penal, Stuttgart odnio bodove iz Mönchengladbacha

Podijeli :

Nogometaši Stuttgarta u susretu su 19. kola njemačkog prvenstva kao gosti svladali Borussiju iz Moenchengladbacha 3:0. Strijelci za Stuttgart bili su Leweling (30), Scally (67-ag) i Undav (74). Pri rezultatu 0:0 domaći napadač Haris Tabaković nije realizirao kazneni udarac, obranio ga je Nubel. Četvrti Stuttgart sada ima 36 bodova, kao i treći Hoffenheim, dok petom RB Leipzigu bježi jedan bod. Borussia je 11. s 20 bodova. Vodi Bayern s 50 bodova, osam više od druge Borussije iz Dortmunda.

