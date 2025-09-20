VIDEO / Švedanin s BiH korijenima upisao prvu F2 pobjedu u karijeri

Podijeli :

Dino Beganović bio je nezaustavljiv u subotnjem sprintu, ostvarivši svoju prvu pobjedu u FIA Formuli 2 s druge startne pozicije. Njegov momčadski kolega Luke Browning upotpunio je dvostruku pobjedu za Hitech TGR u Bakuu, dok je Alexander Dunne završio treći za Rodin Motorsport, iako je startao sa sedmog mjesta.

Beganović je uspio ostvariti dobar start i preuzeti vodstvo u prvom zavoju, dok je kontakt između vozača s pole positiona Rafaela Villagómeza i Josepa Maríe Martíja doveo do toga da je meksički vozač na izlazu iz zavoja ostao okrenut u pogrešnom smjeru, dok je vozač Campos Racinga odustao u boksu.

Nedugo zatim, Oliver Goethe je izletio sa staze nakon što je dotaknuo zid u zavoju 2, što je uzrokovalo izlazak sigurnosnog automobila.

Utrka se nastavila krajem četvrtog kruga, a Beganović je čekao do posljednjeg trenutka prije ponovnog starta i zadržao vodstvo ispred Montoye.

Leonardo Fornaroli je uspio prestići sunarodnjaka Gabrielea Minìja u zavoju 3 za šestu poziciju, no Minì je s uključenim DRS-om vratio poziciju na početku sedmog kruga.

Stenshorne je bio u napadu i hrabrim potezom s unutarnje strane u zavoju 3 prestigao Montoyu za drugo mjesto u bolidu TRIDENT-a.

U osmom krugu, suparnici u borbi za naslov Fornaroli i Jak Crawford išli su kotač uz kotač u prvi zavoj, a Crawford je uspio prestići vozača Invicta Racinga i preuzeti sedmo mjesto.

Stenshorneov impresivan debitantski nastup završio je kasnije u tom istom krugu jer je usporio i parkirao bolid uz stazu. Budući da je TRIDENT ostao na stazi, najprije je aktiviran virtualni sigurnosni automobil, a zatim i pravi sigurnosni automobil.

On je povučen krajem 12. kruga, a u međuvremenu je počela padati lagana kiša. Beganović je ponovno čekao do kraja kako bi restartao utrku i zadržao vodstvo.

Alexander Dunne je pokušao napad u zavoju 3, gdje je s unutarnje strane prestigao Browninga za treće mjesto ispred vozača Hitecha.

U 15. krugu Dunne je snažno blokirao kotače u prvom zavoju, što je omogućilo Browningu da ponovno preuzme treću poziciju, dok je vozač Rodina ostao s velikom “ravnom točkom” na prednjoj lijevoj gumi.

Irac je tada ispao iz DRS dosega za Browningom, što je iskoristio Minì te uz pomoć DRS-a pretekao Dunnea u prvom zavoju 16. kruga.

Beganović je bio siguran na čelu i imao je više od četiri sekunde prednosti ispred Montoye, koji je imao pritisak od Browninga, s obzirom na to da je vozač Williamsove akademije bio unutar DRS dosega.

Britanac je preuzeo drugo mjesto u prvom zavoju 18. kruga, čime su Hitech vozači zauzeli prva dva mjesta s četiri kruga do kraja. Dunne je zatim ponovno pretekao Minìja u zavoju 3 za četvrto mjesto.

Krug kasnije, Crawford je prestigao Talijana i uzeo peto mjesto, dok je PREMA-in vozač počeo gubiti tempo. Njegov momčadski kolega Montoya odustao je u 19. krugu, čime je treće mjesto pripalo Dunneu.

Na posljednjem krugu, Fornaroli je bio u napadu i prošao Minìja hrabrim potezom s vanjske strane u zavoju 3 za petu poziciju, iako je pri tome lagano udario u zid.

Beganović je bio daleko ispred akcije koja se odvijala iza njega i upisao svoju prvu pobjedu u Formuli 2 s više od šest sekundi prednosti ispred momčadskog kolege Browninga. Dunne je upotpunio postolje na trećem mjestu za Rodin.

Crawford je uzeo vrijedne bodove s četvrtim mjestom, svega 0.3 sekunde iza postolja, dok je Fornaroli uspio zadržati petu poziciju.

Richard Verschoor je u borbi za ciljnu crtu prestigao Minìja i s 11. mjesta na startu završio šesti, dok je PREMA-in vozač bio sedmi. Victor Martins zaokružio je osvajače bodova na osmom mjestu.