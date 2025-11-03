VIDEO / Sunderland i Everton zaključili 10. kolo Premier lige, Xhaka zabio u 44. sekundi drugog poluvremena

Podijeli :

Posljednji susret 10. kola engleskog nogometnog prvenstva između Sunderlanda i Evertona završio je 1-1.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Ilmana Ndiayea, a sedam minuta kasnije moglo je biti i 2-0, no Jack Grealish je pogodio lijevu stativu.

Domaćin je izjednačio nakon 44 sekunde drugog dijela preko Granita Xhake.

Sunderland bi pobjedom preuzeo drugo mjesto, dok je nakon remija četvrti sa 18 bodova, koliko ima i trećeplasirani Liverpool. Everton drži 14. mjesto sa 12 bodova.

Vodi Arsenal sa 25 bodova ispred Manchester Cityja koji ima 19.