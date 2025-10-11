VIDEO / Suigrač Sučića i Ćaleta-Cara golčinom iz slobodnjaka matirao Gruziju

Podijeli :

U utakmici trećeg kola skupine E Španjolska je ugostila Gruziju u Elcheu, a nakon prvog poluvremena vodili su s 1:0 golom Yeremyja Pina da bi u drugom povećali vodstvo nakon mnoštva prilika. Mnoštvo lijepih pokušaja zaustavljala je vratnica, ali u 64. minuti nije bilo spasa za Giorgija Mamardašvilija. Španjolska je dobila slobodni udarac na rubu kaznenog prostora, a izvođač je bio Mikel Oyarzabal, suigrač Luke Sučića i Duje Ćaleta-Cara u Real Sociedau. S obzirom na to da se radilo o bliskoj udaljenosti, očekivalo se prebacivanje zida, ali Oyarzabal je imao drugačije planove. On je snažnim udarcem u vratarev kut nevjerojatno pogodio za 2:0 Furije.

