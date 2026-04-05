VIDEO / Sudar titana Jokića i Wembanyame, Denver iščupao pobjedu

U velikom derbiju Zapadne konferencije, Denver Nuggetsi pobijedili su San Antonio Spurse nakon produžetka rezultatom 136:134.
Približava se kraj ligaškog dijela sezone i čini se da su pozicije za doigravanje uglavnom već određene, iako još ima prostora za manje promjene. U završnici sezone sve se više prati forma kandidata za MVP nagradu. Gledano iz te perspektive, utakmica u Denveru bila je pravi spektakl – sudar dvojice od trojice najozbiljnijih kandidata za MVP titulu, Nikole Jokića i Victora Wembanyame.
Ovo je vjerojatno bio jedan od najspektakularnijih individualnih dvoboja, ne samo ove sezone. Obojica su krenuli snažno, pogađali gotovo sve i imali ogroman utjecaj na igru. Krajem prve četvrtine Francuz je, nenamjerno, udario Jokića u glavu. Trostruki MVP pao je na parket i raskrvario nos. Srećom, ozljeda nije bila ozbiljna pa su nastavili epski okršaj.
Što se same utakmice tiče, gosti su nakon početnih 3:0 za Denver konstantno vodili. U drugoj četvrtini imali su i +13 (57:44). Denver je u trećoj dionici smanjio zaostatak i stalno bio blizu. Na 3:39 do kraja Jamal Murray pogodio je tricu za prvo vodstvo Denvera nakon početka – 116:115. No ubrzo je uslijedio novi preokret: Devin Vassell pogodio je tri slobodna bacanja, a nakon promašaja Jokića, Julian Champagnie zabio je za 120:116 dvije minute prije kraja.
Nakon još jednog Jokićevog promašaja, Wembanyama je s linije slobodnih bacanja povisio na +6 (122:116) 100 sekundi prije kraja. Denver se ipak nije predao – Aaron Gordon pogodio je tricu i zadržao ih u igri. Potom je Cameron Johnson realizirao jedno slobodno bacanje za 122:120 minutu prije kraja. Nakon nekoliko promašaja na obje strane, Vassell je 45 sekundi prije kraja pogodio za 124:120 i činilo se da Spursi idu prema pobjedi.
No uslijedila je drama. Jokić je pogodio oba slobodna bacanja za 124:122. Spursi su promašili tricu, a Denver je 6,9 sekundi prije kraja došao do lopte. Jokić i Gordon organizirali su akciju za izjednačenje – 124:124 šest sekundi prije kraja. Pobjednik je odlučen u produžetku, gdje je Denver bolje krenuo i na polovici dodatnog vremena poveo 131:127.
Champagnie je nakratko prekinuo seriju, ali Spursi nisu uspjeli preokrenuti. Ključne poene zabio je Jokić 9,8 sekundi prije kraja za 135:131, potvrdivši da ozbiljno konkurira za MVP nagradu.
Na kraju je iz ovog epskog dvoboja kao pobjednik izašao Nikola Jokić s 39 poena, 13 asistencija i osam skokova. Kod Denvera su se istaknuli Braun s 21 poenom, Johnson sa 17, te Gordon i Murray s po 15 (Murray je dodao i 10 asistencija). Na drugoj strani Wembanyama je ostvario double-double s 34 poena, 18 skokova i sedam asistencija, dok su se još istaknuli Castle s 20 te Vassell i Champagnie s po 18 poena.
U drugoj utakmici večeri, koja je bila u sjeni ovog derbija, postignuto je čak 288 poena – Miami Heat pobijedio je Washington Wizardse 152:138 i tako uhvatio posljednju priliku u borbi za izravan plasman u doigravanje.
