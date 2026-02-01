VIDEO / Sučićev Sociedad u samoj završnici prosuo pobjedu u baskijskom derbiju

Podijeli :

U baskijskom derbiju i dvoboju 22. kola španjolske La Lige nije bilo pobjednika na San Mames stadionu, nogometaši Athletica i Real Sociedada su odigrali 1-1.

Guedes je u 37. minuti doveo goste iz San Sebastiana u vodstvo te je Real Sociedad dugo vremena vodio. Problemi su za goste nastali u 83. minuti kada je Brais Mendez pocrvenio i Real Sociedad se morao braniti s igračem manje.

Kako se bližio kraj tako su domaći napadi bili sve žešći, a u 88. minuti je De Galarreta lijepo pogodio za izjednačenje na 1-1. Bio je Athletic u završnici blizu potpunog preokreta, ali ipak nije postigao drugi pogodak iz dvije dobre šanse.

Hrvatski nogometaš Luka Sučić bio je u početnom gostujućem sastavu, a zamijenjen je u 63. minuti. Duje Ćaleta-Car zbog ranijeg crvenog kartona nije konkurirao za nedjeljni dvoboj.

Real Sociedad je ostao osmi, dok je Athletic napredovao do 11. mjesta na ljestvici.

