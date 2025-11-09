VIDEO / Stuttgart u sjajnoj utakmici bolji od Augsburga, Jakić ostao na klupi

Podijeli :

U dvoboju 10. kola Njemačke lige Stuttgart je na svom travnjaku preokretom svladao Augsburg s 3-2 i došao na četvrto mjesto tablice.

Stuttgartu su pobjedu donijeli Mittelstädt (18pen) i Denis Undav (38,80), dok su golove za goste dali Rieder (8) i Massengo (26).

Kristijan Jakić i Nediljko Labrović ostali su na klupi Augsburga.

Nogometaši Freiburga su kod kuće pobijedili St. Pauli 2-1. Strijelci Freiburga bili su Yuito Suzuki u 40. minuti i Maximilian Egestein u 50. minuti, a gol za St. Pauli postigao je Luis Opie u 69. minuti.

Freiburg je na 10. mjestu s 13 bodova, dok je St. Pauli na 16. mjestu sa sedam bodova.