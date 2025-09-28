VIDEO / Stuttgart preokretom slavio protiv Kolna i popeo se na peto mjesto BL

Podijeli :

U susretu petog kola njemačkog nogometnog prvenstva Stuttgart je na gostovanju pobijedio Koln sa 2:1.

Domaćin je poveo već u 4. minuti golom Jakuba Kaminskog, no Stuttgart je u nastavku okrenuo rezultat golovima Ermedina Demirovića (28-11m) i Joshue Vagnomana (81).