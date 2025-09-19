VIDEO / Stuttgart porazio St. Pauli i upisao drugu pobjedu sezone

Podijeli :

U prvoj utakmici četvrtog kola njemačke Bundeslige VFB Stuttgart bio je bolji od St. Paulija. Iako su domaći sredinom prvog dijela promašili jedanaesterac, uspjeli su na kraju doći do pobjede. Momčad koju vodi Sebastian Hoeneß slavila je s 2:0 pogocima Ermedina Demirovića u 50. minuti te prvijencom Bilal El Khannoussa u 50. minuti. Stuttgart je ovom pobjedom privremeno skočio na sedmo mjesto Bundeslige dok je St. Pauli prije ostalih utakmica četvrtog kola na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice.