VIDEO / “Stoper” Ivan Perišić savršenim klizećim blokom spriječio gol! Uslijedio je preokret PSV-a

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić odigrao je odličnu utakmicu u pobjedi PSV-a protiv AZ-a 2:1. Gosti su bolje otvorili susret i poveli već u 13. minuti, a u 20. su imali čistu šansu za još veće vodstvo. Parrott je bio u idealnoj poziciji, ali odnekud se pojavio Ivan Perišić koji je uklizao i pravovremenim blokom spasio siguran pogodak. Bio je to ključan trenutak susreta jer je do poluvremena PSV izjednačio, a pred kraj susreta i pobijedio golom Pepija u 86. minuti na asistenciju ponovno Perišića.

