VIDEO / Stojković opalio šamar protivniku i zaradio crveni u Belgiji!

Nogometaši Dinama ostali su s igračem manje u Belgiji u sklopu Europske lige, u 105. minuti teren je napustio Luka Stojković nakon što je udario u lice protivničkog igrača, njemački sudac Felix Zwayer nije previše dvojio...
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!