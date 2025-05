VIDEO / Što O Fenomeno radi na utrci Formule 3?

Podijeli :

U ranim jutarnjim sati održala se feature utrka Formule 3 u Imoli iz koje je nakon dramatične borbe kao pobjednik izašao Santiago Ramos. Meksikanac je većinu utrke lovio Brazilca Rafaela Camaru koji je nakon što ga je Ramos prošao pao i na treće mjesto. Prestigao ga je Danac Noah Stromsted. No, ono što je bilo "bitnije" od utrke je to koje lice se pojavilo na tribinama. Bio je to Ronaldo Nazario, popularno zvano O Fenomeno koji je odavno pokazao kako je ljubitelj sporta, a sada je vjerojatno došao podržati svog sunarodnjaka Camaru.

