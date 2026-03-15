VIDEO / Što je propustio Medvedev u drugom setu… Sinner u dva tiebreaka do naslova u Indian Wellsu!

Talijanski tenisač Jannik Sinner osvojio je ATP Masters u Indian Wellsu. Drugi tenisač svijeta u finalu je svladao Rusa Danila Medvedeva rezultatom 7:6(6), 7:6(4).

Sinner je do svoje prve titule u Indian Wellsu došao nakon pobjede u neizvjesnom finalu, u kojem je 11. tenisača svijeta pobijedio nakon 118 minuta borbe.

U prvom setu jedine dvije break prilike otvorile su se Talijanu pri rezultatu 3:3, ali Medvedev je uspio zadržati svoj servis. U prvom tiebreaku Sinner je napravio jedini mini break i osvojio set.

Drugi set se vodila neizvjesna bitka gdje je posebno dramatično bilo opet u 13. igri. Rus je poveo 4:0, činilo se da idemo u treći set, ali onda je Sinner uzeo sedam poena zaredom i pobijedio.

Ovaj 24-godišnjak postao je i prvi igrač u povijesti Masters serije ATP Toura koji je osvojio dva uzastopna Masters turnira, a da pritom nije izgubio nijedan set tijekom tog niza.

